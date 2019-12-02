Пуля попала в шею: подробности гибели 3-летнего сына депутата

В Range Rover, в котором находился депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, стреляли в лобовое стекло.
Машина как раз остановилась на светофоре. Соболев успел наклониться, а пуля прошла до заднего сидения и попала в шею 3-летнего Александра сообщает theБабель со ссылкой на источники.
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"Соболев наклонился, а пуля прошла до заднему сидения и попала в ребенка", - говорится в сообщении.
По данным источника, во время расстрела, кроме Соболева с сыном, в машине была жена политика и ее знакомая.
В Киеве на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской неизвестные обстреляли черный Range Rover. За рулем авто был бизнесмен и депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев. Предварительно, он получил ранения. Его сын 3-летний Александр - погиб.
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