Пуля попала в шею: подробности гибели 3-летнего сына депутата

3-летнего Александра застрелили в центре Киева, когда ехал в автомобиле вместе с отцом, депутатом Вячеславом Соболевым. Фото - facebook.com/ira.b

В Range Rover, в котором находился депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, стреляли в лобовое стекло.

Машина как раз остановилась на светофоре. Соболев успел наклониться, а пуля прошла до заднего сидения и попала в шею 3-летнего Александра сообщает theБабель со ссылкой на источники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фигурирует в деле финансирования терроризма на Донбассе: новые подробности о расстреляном в Киеве авто

"Соболев наклонился, а пуля прошла до заднему сидения и попала в ребенка", - говорится в сообщении.

По данным источника, во время расстрела, кроме Соболева с сыном, в машине была жена политика и ее знакомая.

В Киеве на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской неизвестные обстреляли черный Range Rover. За рулем авто был бизнесмен и депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев. Предварительно, он получил ранения. Его сын 3-летний Александр - погиб.