"Пули пробили стекло" - очевидцы рассказали о перестрелке в Харькове

Фото: newsroom.kh.ua

В Харькове во время стрельбы возле супермаркета "Восторг" под пули попали автомобили двух покупателей.

Владелица одного из них в момент происшествия находилась за рулем.

"Пули пробили стекло. Я ничего не поняла даже. Только услышала выстрелы и увидела мужчин, которые убежали", - рассказала Ольга, передает NewsRoom.

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Владелец второго автомобиля в момент стрельбы был в магазине. По словам мужчины, с улицы он услышал несколько хлопков.

"Мы задержались, сигареты забыли купить. А когда вышли, здесь уже было много людей. Посмотрел на свою машину, увидел, что пробитое стекло. Страшно подумать, что в этот момент я мог быть в салоне", - отметил Валерий.

Кроме того, две пули попали в стекло, которым облицован магазин.

Стрельба в Харькове возле супермаркета произошла днем ​​25 октября. Был убит Владимир Борох по прозвищу "Тайсон". Он - правая рука заместителя главы "Оплота" Георгия Исакова, известного под прозвищем Жора. Самого Исакова госпитализировали с проникающим огнестрельным ранением в грудь.