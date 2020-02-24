Псевдополицейские-гастролеры требовали деньги

Фото: hm.npu.gov.ua

В Хмельницком задержали группу харьковчан, которые выдавали себя за полицейских, орудовала на территории Львовской, Тернопольской, Киевской, Полтавской, Сумской и Волынской областей.

Злоумышленники использовали старую мошенническую схему: звонили людям и требовали деньги за непривлечение к уголовной ответственности их родных, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Хмельницкой области.

"После Волыни злоумышленники приехали в Хмельницкую область. 21 февраля позвонили женщине, представились полицейскими и сообщили, что ее дочь совершила ДТП. За возможность избежать ответственности ребенка перепуганная женщина собственноручно отдала псевдокопам тысячу долларов США и 10 тысяч гривен. На следующий день жертвой аферистов стала еще одна хмельничанка. На этот раз деньги нужно было передать за "спасение" сына от наказания, который вроде как устроил аварию и сам попал в реанимацию. В отчаянии потерпевшая отдала проходимцам все имеющиеся средства - 420 долларов США и 10 тысяч гривен", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Преступники в форме полицейских ограбили дом

Разжиться мошенникам не удалось. У соседнего дома двух участников группы - 23 и 27-летнего уроженцев Харьковской области - задержали. Во время обыска у мужчин изъяли почти 25 тыс. грн, мобильные телефоны и несколько сим-карт.

На железнодорожном вокзале в городе Гребенка Полтавской области задержали их третьего подельника - 25-летнего ранее судимого харьковчанина.

Следователи открыли уголовное производство. Продолжаются следственные действия.

В Одессе задержали 5 членов банды, которую подозревают в вымогательствах, разбойных нападениях и похищениях людей. Во время совершения преступлений использовали форменную одежду полицейских, оружие, спецсредства - наручники, балаклавы и перчатки.