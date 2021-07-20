Прятался под кроватью: задержали пациента психбольницы, подозреваемого в убийстве санитара

Фото: facebook.com/PoliceDniproRegion

Утром 20 июля в селе Зеленое Ингулецкого района Днепропетровской области задержали 21-летнего Ивана Евсейчева, который забил до смерти санитара в областной психбольницы в селе Гейковка.

В течение двух дней нападавший скрывался в разных местах, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Полицейские совместно с кинологами проработали местность и прилегающую к месту преступления территорию. Они проверили все возможные пути отхода злоумышленника, заброшенные здания, лесополосы. Утром задержали его в 50 километрах от места совершения преступления в одном из домов в селе Зеленое", - рассказали в полиции.

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Мужчину доставили в полицию для выяснения обстоятельств преступления. Решают вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемый скрывался под кроватью, пишут в Telegram-канале "Х***й Днепр".

"Мужчина прятался в одном из домов села Зеленое, рядом с Ингульцем. Правоохранители достали подозреваемого в убийстве медицинского работника мужчину из-под кровати", - сказано в сообщении.

В Гейкивской областной психоневрологической больнице под Кривым Рогом 21-летний пациент до смерти забил медбрата. Инцидент произошел 18 июля около 4:00. 54-летнего медработника он бил металлическим стулом. А потом забрал ключи от входных дверей и сбежал.