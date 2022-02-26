Прячутся по подвалам и снимают жилье. По стране орудуют российские диверсанты

Фото: Нацполиция Украины

Пятеро вероятных российских диверсантов задержаны во Львове.

Об этом сообщила пресс-служба управления патрульной полиции во Львовской области.

Трое мужчин скрывались в подвале одного из домов.

"У мужчин, недавно прибывших во Львов из Киева, обнаружили деньги и оружие. Цель поездки во Львов они объяснить не могли", - сообщили в полиции.

Еще один диверсант в городе маскировался под бомжей. У него были обнаружены и изъяты карты и записи. Еще один во Львове фотографировал блокпост.

"После задержания у мужчины был обнаружен паспорт с элементами подделки и фото блокпоста с разных ракурсов", - говорится в заявлении.

Кроме этого, СБУ во Львовской области сообщила, что там обнаружили и ликвидировали более 40 меток на разных объектах.

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"Поисковые группы обнаружили более 40 меток, сейчас их ликвидируют", - рассказали в СБУ.

В Ровенской области задержали трех диверсантов, которые фотографировали блокпосты вблизи воинской части.

Об этом сообщила Нацполиция Украины.

Их остановили в двух автомобилях на выезде из Дубровицы Сарненского района

"При осмотре транспортных средств полицейские обнаружили два государственных номерных знака, гаджеты, у которых были фото блокпостов, которые расположены вокруг военного объекта", - сообщила полиция.

Один из них – житель Ровенщины, еще двое – из Киевской области. Кроме того, они в навигаторе обозначали соответствующие объекты.

Еще один злоумышленник задержан на Закарпатье. 41-летний мужчина фотографировал мосты и вокзалы. Разведывательные фото правоохранители обнаружили в его телефоне.

"Полицейские, совместно с сотрудниками СБУ установили, что уроженец России снимал жилье в одном из населенных пунктов района. При себе у него были российские рубли, карточки российского банка и револьвер", - отметила полиция.

В Киеве полиция и ВСУ остановили российских диверсантов. Уничтожен грузовик с оккупантами.