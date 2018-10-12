Проверяют леса и колодцы: 16-летнюю Диану Хриненко ищут 2-й месяц

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Второй месяц продолжаются поиски 16-летней Дианы Хриненко из села Субботцы Знаменского района Кировоградщины. Правоохранители, кинологи со служебными собаками, спасатели и военнослужащие ежедневно прочесывают десятки километров территории.

В рамках расследования дополнительно отработана территория трех населенных пунктов Знаменского района. Только за день участники поисков обошли территорию площадью около 500 га, что охватывает населенные пункты, лесополосы и участки между ними, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

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Для проверки колодцев вблизи домовладения применили специальную видеокамеру, предназначенную для проведения съемки под водой.

Работа по установлению местонахождения пропавшей несовершеннолетней продолжается.

В селе Субботцы Знаменского района пропала 16-летняя Диана Хриненко ночью 24 августа. Девушка вышла из дома около 21:00 в центр села на празднование Дня Независимости и до настоящего времени не вернулась. Недалеко от дома нашли ее окровавленный мобильный телефон. Полиция отрабатывает 6 рабочих версий убийства потерпевшей. Назначено 50 экспертиз.