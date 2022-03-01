Провел переговоры: еще один предатель сдал громаду оккупантам

Глава Михайловской ОТГ на Запорожье Владимир Рыкун, сдал громаду оккупантам. Фото: facebook.com/Владимир Рыкун

Глава Михайловской ОТГ на Запорожье Владимир Рыкун, избранный от ОПЗЖ, сдал громаду оккупантам.

О своем решении написал в Faceooк, отметив, что провел переговоры с руководством российских войск, базирующихся сейчас в отделении полиции.

"Ситуация следующая: россияне обещают не препятствовать работе наших служб, обещают не заниматься мародерством, не будут стрелять в жилищный сектор и не будут разрушать инфраструктуру. Кроме этого, обещают покинуть нашу землю через несколько дней", - написал он.

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Добавил, что вводится комендантский час. Автомобили будут проверяться.

"Я обращаюсь ко всем с просьбой сохранять спокойствие, не делать провокаций и вместе пережить это сложное время", - написал Рыкун.

26 февраля мэр Купянска Геннадий Мацегора сдал город российскому агрессору. На странице Купянского городского совета в Facebook сообщили, что "мэр провел переговоры с военными Российской Федерации, которые уже зашли на Купянскую территорию". Чиновник получил подозрение в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. 28 февраля правоохранители сообщили, что мэра-изменника задержали.