Провел переговоры: еще один предатель сдал громаду оккупантам

Глава Михайловской ОТГ на Запорожье Владимир Рыкун, избранный от ОПЗЖ, сдал громаду оккупантам.
О своем решении написал в Faceooк, отметив, что провел переговоры с руководством российских войск, базирующихся сейчас в отделении полиции.
"Ситуация следующая: россияне обещают не препятствовать работе наших служб, обещают не заниматься мародерством, не будут стрелять в жилищный сектор и не будут разрушать инфраструктуру. Кроме этого, обещают покинуть нашу землю через несколько дней", - написал он.
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Добавил, что вводится комендантский час. Автомобили будут проверяться.
"Я обращаюсь ко всем с просьбой сохранять спокойствие, не делать провокаций и вместе пережить это сложное время", - написал Рыкун.
26 февраля мэр Купянска Геннадий Мацегора сдал город российскому агрессору.
На странице Купянского городского совета в Facebook сообщили, что "мэр провел переговоры с военными Российской Федерации, которые уже зашли на Купянскую территорию".
Чиновник получил подозрение в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. 28 февраля правоохранители сообщили, что мэра-изменника задержали.
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