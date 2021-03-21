Протесты под ОП в Киеве: возбуждено уголовное дело

По факту действий митингующих под Офисом президента Украины и нанесения ущерба зданию ОП открыто уголовное производство. Правоохранителями задержан один из участников протеста.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева. Работники структурных подразделений столичной полиции совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины усилили превентивные меры для обеспечения общественной безопасности и порядка. Событие квалифицировано как хулиганство.

В рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства совершения правонарушения.

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Также сообщается, что за совершение противоправных действий во время митинга правоохранители задержали одного из участников. Им оказался уроженец Винницкой области, 1995 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления.

20 марта под Офисом президента общественность пришла на акцию "Не слышишь? Увидишь" в поддержку заключенного общественного деятеля Сергея Стерненка.