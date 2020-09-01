"Просто поговорите со мной": полицейские спасли мужчину, который хотел повеситься

30 августа в Кропивницком полицейские спасли мужчину, хотевшего повеситься. С петлей на шее мужчина просил копов с ним поговорить. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.
По словам полиции, около 20:00 к ним позвонил мужчина. Сказал, что хочет совершить самоубийство, и бросил трубку.
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"Это был крик о помощи", - говорят полицейские. За считанные минуты на место примчались два экипажа патрульных.
Во дворе дома полицейские увидели мужчину с петлей на шее. Он стоял на лестнице под крышей дома. Проволока на его шее был привязана к балке на крыше. Мужчина плакал и просил с ним поговорить.
После разговора полицейские уговорили мужчину не делать непоправимого и спуститься вниз. Он рассказал, что решил совершить самоубийство из-за семейных неурядиц. Мужчина даже оставил прощальную записку.
Полицейские успокоили отчаявшегося и вызвали "скорую", которая доставила его в больницу.
Львовский предприниматель собирался совершить самоубийство. потому, что не выплатил зарплату подчиненным.
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