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вторник, 01 сентября 2020 11:09

"Просто поговорите со мной": полицейские спасли мужчину, который хотел повеситься

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&quot;Просто поговорите со мной&quot;: полицейские спасли мужчину, который хотел повеситься
"Просто поговорите со мной": полицейские спасли мужчину, который хотел повеситься. Фото: tsn.ua

30 августа в Кропивницком полицейские спасли мужчину, хотевшего повеситься. С петлей на шее мужчина просил копов с ним поговорить. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

По словам полиции, около 20:00 к ним позвонил мужчина. Сказал, что хочет совершить самоубийство, и бросил трубку.

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"Это был крик о помощи", - говорят полицейские. За считанные минуты на место примчались два экипажа патрульных.

Во дворе дома полицейские увидели мужчину с петлей на шее. Он стоял на лестнице под крышей дома. Проволока на его шее был привязана к балке на крыше. Мужчина плакал и просил с ним поговорить.

После разговора полицейские уговорили мужчину не делать непоправимого и спуститься вниз. Он рассказал, что решил совершить самоубийство из-за семейных неурядиц. Мужчина даже оставил прощальную записку.

Полицейские успокоили отчаявшегося и вызвали "скорую", которая доставила его в больницу.

Львовский предприниматель собирался совершить самоубийство. потому, что не выплатил зарплату подчиненным.

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