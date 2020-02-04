Проститутки работали на банду грабителей

Фото: od.npu.gov.ua

Полиция разоблачила преступную группу, которая совершала разбойные нападения на жителей Одессы. В состав банды входили трое одесситов, двое из которых ранее были осуждены за тяжкие преступления.

Информацию о материальном состоянии выбранных жертв злоумышленники получали от "работниц" борделя, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Для получения информации о материальном положении потенциальных жертв грабители создали места разврата. После развлечений с жителями и гостями города девушки сообщали владельцам борделя информацию о лицах, нуждающихся во "внимании". В частности - адрес проживания, наличие денег или ценностей, их место нахождения в доме или квартире, варианты проникновения в жилище, а также наличие или отсутствие камер видеонаблюдения", - сказано в сообщении.

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Получив необходимую информацию, преступники нападали на потерпевших непосредственно в их домах или подстерегали при выходе. Последний раз фигуранты ворвались с оружием в квартиру и отобрали $1,2 тыс.

По месту жительства задержанных и в борделе были изъяты оружие и другие спецсредства, которые использовались во время нападений, несколько десятков мобильных телефонов, черновые записи о деятельности учреждения. Кроме того, были изъяты деньги, часть из которых имеет признаки подделки.

Задержанным грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

На Киевщине разоблачили организованную вооруженную группу в составе 5 человек, которая совершала разбойные нападения на элитные домовладения на территории разных областей. У бандитов изъяли оружие, средства конспирации, которыми они пользовались во время разбойных нападений, а также награбленное имущество.