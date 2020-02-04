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вторник, 04 февраля 2020 18:10

Проститутки работали на банду грабителей
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Полиция разоблачила преступную группу, которая совершала разбойные нападения на жителей Одессы. Информаторами преступников были проститутки
Фото: od.npu.gov.ua
Полиция разоблачила преступную группу, которая совершала разбойные нападения на жителей Одессы. Информаторами преступников были проститутки
Полиция разоблачила преступную группу, которая совершала разбойные нападения на жителей Одессы. Информаторами преступников были проститутки
Полиция разоблачила преступную группу, которая совершала разбойные нападения на жителей Одессы. Информаторами преступников были проститутки
Полиция разоблачила преступную группу, которая совершала разбойные нападения на жителей Одессы. Информаторами преступников были проститутки

Полиция разоблачила преступную группу, которая совершала разбойные нападения на жителей Одессы. В состав банды входили трое одесситов, двое из которых ранее были осуждены за тяжкие преступления.

Информацию о материальном состоянии выбранных жертв злоумышленники получали от "работниц" борделя, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Для получения информации о материальном положении потенциальных жертв грабители создали места разврата. После развлечений с жителями и гостями города девушки сообщали владельцам борделя информацию о лицах, нуждающихся во "внимании". В частности - адрес проживания, наличие денег или ценностей, их место нахождения в доме или квартире, варианты проникновения в жилище, а также наличие или отсутствие камер видеонаблюдения", - сказано в сообщении.

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Получив необходимую информацию, преступники нападали на потерпевших непосредственно в их домах или подстерегали при выходе. Последний раз фигуранты ворвались с оружием в квартиру и отобрали $1,2 тыс.

По месту жительства задержанных и в борделе были изъяты оружие и другие спецсредства, которые использовались во время нападений, несколько десятков мобильных телефонов, черновые записи о деятельности учреждения. Кроме того, были изъяты деньги, часть из которых имеет признаки подделки.

Задержанным грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

На Киевщине разоблачили организованную вооруженную группу в составе 5 человек, которая совершала разбойные нападения на элитные домовладения на территории разных областей. У бандитов изъяли оружие, средства конспирации, которыми они пользовались во время разбойных нападений, а также награбленное имущество.

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Дата
04
февраля

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