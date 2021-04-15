Прошел почти 5 км: все подробности "путешествия" 2-летнего малыша

2-летнего Богдана Униченко из села Раговка Киевской области нашли трое сотрудников уголовного розыска в 5 км от дома в заброшенном недострое в болотистой местности за лесом.

Автор: kv.npu.gov.ua На Киевщине разыскали пропавшего 2-летнего Богдана Униченка из села Раговка

Ребенок был грязным, испуганным и обессиленным. Но угрозы жизни нет, рассказала Gazeta.ua начальник службы по делам детей и семьи Полесской РГА Марина Ярмак.

"Мальчика осмотрели медики. С ним все в порядке. Признаков травматизма или плохого самочувствия у ребенка нет", - рассказала Ярмак.

Как исчез мальчик

Богдан исчез недалеко от дома между 13:00 и 16:00 14 апреля, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

"Семья живет возле леса. Отец пошел нарубить дров. Мальчик побежал за ним. Мужчина это заметил позже. И сказал малому, чтобы тот вернулся домой. Ребенок развернулся и пошел", - сообщили в полиции.

Автор: facebook.com/ Андрей Небытов Мальчик в 5 км от дома - обессиленный и испуган

Информация о том, что ребенок пропал, поступила в полицию около 21:00. Поиски продолжались всю ночь и в течение дня. К поисковым мероприятиям были привлечены спасатели, работники Нацполиции, Национальной гвардии, лесники, волонтеры. Всего около 280 человек. Дополнительно была привлечена авиация ГСЧС.

Автор: facebook.com/ Андрей Небытов Дополнительно к поискам пропавшего ребенка привлекли авиацию ГСЧС

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Родителям стоило сразу обращаться в полицию, а не через 5 часов после исчезновения Богдана, когда уже было темно, говорит начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

"Никогда не затягивайте с сообщением об исчезновении ваших родных", - подчеркнул Небытов.

Автор: facebook.com/ Андрей Небытов 2-летнего Богдана искали около 300 человек - полицейские, военные, спасатели, лесники и волонтеры

За невыполнение обязанностей родители Богдана понесут ответственность. Кроме того, соцслужба поставит семью на учет как оказавшуюся в сложных жизненных обстоятельствах. В дальнейшем семья будет под контролем.

В селе Раговка, где исчез 2-летний мальчик, оперативно организовали поисковый штаб. Правоохранители осматривали прилегающую местность села, в частности, леса, поля и труднодоступные места на земле. А потом расширили радиус поисков до близлежащих сел.