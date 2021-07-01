Пропавшую в Польше украинку нашли мертвой

В Польше нашли мертвой пропавшую 36-летнюю украинку. Фото: policja.pl

В Польше нашли мертвой 36-летнюю украинку, которая исчезла 27 июня. Тело выловили в реке Равка в селе Кужешин.

Об исчезновении женщины сообщил работодатель, когда она второй день подряд не вышла на работу. По его словам, в воскресенье после обеда она пошла на реку Равка и не вернулась, пишет Dziennik.pl.

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Полиция и спасатели организовали поиски пропавшей в районе, куда она пошла, в частности с привлечением полицейского вертолета. Во время поисков в воде обнаружили тело и достали его.

Следствие должно установить причины и обстоятельства смерти женщины.

В Праге нашли мертвым украинца 19-летнего Петра Майора. Он исчез две недели назад - пошел к девушке и не вернулся. Его тело обнаружили в реке Влтаве. Известно, что Петр был родом из села Малая Уголька Закарпатской области.