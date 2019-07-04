Пропавшую гардеробщицу Верховной Рады нашли мертвой

65-летнюю Антонину Шпир, которую разыскивали от 26 июня, нашли мертвой. Тело обнаружили в кукурузном поле под Киевом.

Известно, что женщина работала гардеробщицей в Верховной Раде. О ее смерти сообщили пользователи Facebook под сообщением о розыске на странице "Киев Оперативный".

Автор: facebook.com/KyivOperativ Пропавшую 65-летнюю Антонину Шпир нашли мертвой в кукурузном поле под Киевом

В день исчезновения Антонина Федоровна вышла из маршрутки Фастов-Юровка между населенными пунктами Вильна и Юровка. Пошла через поле кукурузы и лес в деревню Диминовку. С тех пор перестала выходить на связь.

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Пользователи сети пишут, что это была "хорошая, положительная женщина" и замечательный человек. Татьяна Полищук отметила, что умерла Антонина Шпир не из-за проблем со здоровьем.

Автор: facebook.com/KyivOperativ

В полиции эту ситуацию пока не комментируют.

В Киеве разыскивают 44-летнего Сергея Хрея. Он еще вечером 26 июня сел в такси в районе Нивок и пропал. На связь не выходит.