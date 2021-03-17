Пропавшую 7-летнюю девочку нашли изнасилованной и задушенной

Неделю назад, 11 марта, в селе Счастливое Алешковского района Херсонской области нашли мертвой 7-летнюю Марию Борисову. Тело, завязано в полимерный мешок, подбросили в недостроенный сарай недалеко от дома ребенка.

Автор: t.me/mvs_ukraine В селе Счастливое Херсонской 7 марта исчезла 7-летняя Мария Борисова. Тело нашли 11 марта. Была изнасилована и задушена. Подозреваемый - 62-летний местный житель. В день похорон девочки порезал вены. Его биологические образцы в первую очередь были проверены молекулярно-генетической экспертизой, которая установила его причастность

Машу изнасиловали и задушили руками, установили эксперты. Она исчезла 7 марта, когда играла с 10-летним братом и соседскими детьми на улице. Ее круглосуточно искали около полутысячи человек: полицейские, кинологи, нацгвардейцы, спасатели, волонтеры. Проверяли заброшенные дома, лесополосы, поля, водоемы. Водолазы искали ребенка на воде и под водой. Поиски вели и с воздуха. На въездах в поселке работали посты полиции, осматривали каждое авто. Собаки-поисковики брали след девочки. Он терялся возле остановки. Полицейские отрабатывали все версии, основные - ребенок сам сбежал из дома, или стал жертвой преступления.

Автор: facebook.com/khersonpolice.official Марийка Борисова исчезла 7 марта, когда играла с 10-летним братом и соседскими детьми на улице. Ее круглосуточно искали около полутысячи человек

От показаний он отказывается. Что стало мотивом - не признается

Сарай, где нашли тело девочки, полицейские осматривали несколько раз. Поэтому не исключали, что подозреваемый - местный, а тело подбросили. Всех жителей еще раз опрашивали, многих - с применением полиграфа. На одежде и теле девочки были найдены следы потенциального убийцы. Поэтому были назначены ДНК-экспертизы. На подозреваемого вышли в день похорон Марии - 13 марта.

Автор: facebook.com/khersonpolice.official Хлев, где нашли тело девочки, полицейские осматривали несколько раз

"Установили 16 мужчин, которые могли быть причастны к преступлению. Это те, чей след взяла служебная собака, когда тело нашли. Те, на кого указывали местные, кто привлек внимание во время поисков девочки, ранее судимые за аналогичные преступления. У них отобрали биологические образцы. В день похорон ребенка оперативники пришли к одному из них. Он порезал вены на левой руке в нескольких местах. И опустил руку в воду, чтобы кровь не сворачивалась. Оказали помощь, отправили в больницу. И попросили, чтобы его биологические образцы в первую очередь проверили. На следующий день получили положительный ответ", - говорит Александр Прокудин с полиции Херсонщины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убийство Марии Борисовой: почему в селе боятся подозреваемого

Подозреваемый - 62-летний Николай. Имеет три судимости за хулиганство и избиение людей. Последний раз освободился из тюрьмы в 2005-м. В течение прошлого года на него трижды составляли админпротоколы за мелкое хулиганство. Жил по соседству с отцом Марии. Мужчины дружили. Николай часто выпивал, перебивался заработками копача могил. Жена бросила, дети живут отдельно. От показаний он отказывается. Что стало мотивом - не признается. Сотрудничает с адвокатом, которого ему предоставило государство.

Автор: скриншот с видео С девочкой прощались 13 марта. Провести ее в последний путь пришло не менее 400 человек - несли цветы и мягкие игрушки. Девочку хоронили в белом гробу

Полицейские предполагают, прятал тело. А в сарай подбросил, потому что рассчитывал на то, что местность уже прочесывали несколько раз и повторно проходить не будут.

Автор: facebook.com/groups/236820813600354 С девочкой прощались 13 марта. Провести ее в последний путь пришло не менее 400 человек - несли цветы и мягкие игрушки. Девочку хоронили в белом гробу

Жители Счастливого сих пор не могут прийти в себя от шока и боятся отпускать детей на улицу одних. О Николае неохотно рассказывают. Готовы говорить, когда он получит приговор.

Мария была младшей дочерью 39-летней Ольги Борисовой и 45-летнего Андрея Шарудилова. Имеют еще сына 10-летнего Сергея. Для обоих это были вторые отношения, имеют взрослых детей от предыдущих. Ольга и Андрей официально женаты не были, женщина является матерью-одиночкой. А два года назад Андрей ушел из семьи, живет через несколько домов, имеет новую сожительницу, с детьми всегда общался и помогал. Семья девочки находилась на учете, как таковая, что оказалась в сложных жизненных обстоятельствах. С девочкой прощались 13 марта. Провести ее в последний путь пришло не менее 400 человек - несли цветы и мягкие игрушки. Девочку хоронили в белом гробу. По дороге к кладбищу ее в последний раз пронесли по тем местам, в которых больше всего любила играть.