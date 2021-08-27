Пропавшую 6-летнюю девочку нашли убитой в километре от дома

Мирослава Третяк с родителями жила в поселке Старый Салтов Харьковской области. Исчезла вечером 28 июля. Среди ночи ее тело нашли в заброшенном здании. Подозреваемого в убийстве задержали сразу. Находится в приемнике-распределителе для детей. Фото: npu.gov.ua

Месяц назад, 28 июля, в Старом Салтове на Харьковщине нашли убитой 6-летнюю Мирославу Третяк. Исчезла днем, когда играла с друзьями возле дома.

Тело обнаружили ночью в заброшенном здании в километре от дома. Девочку не менее 10 раз ударили по голове. Скорее всего - кирпичом, по результатам экспертизы. В убийстве подозревают соседа Богдана Федя, 13 лет. Заманил ребенка в дом под предлогом нарвать яблок в саду, по данным следствия. Парень - единственный подозреваемый. 29 июля его поместили в приемник-распределитель, где содержат несовершеннолетних преступников.

"Парень в содеянном сознался и воспроизвел все события трагического дня. Разговоры о взрослом сообщнике - выдумка. Я был на месте целые сутки, первым разговаривал с Богданом. Следствие поддерживает одну версию - и других нет", - говорит начальник областной полиции Андрей Рубель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убийство 6-летней девочки: 13-летнего подростка признали вменяемым

Люди в поселке до сих пор не могут оправиться от трагедии.

"На маму Мироси смотреть больно. Нельзя сказать, что и против другой мамы настроены. Потому что ее тоже жалеют. Она сына не подговорила. Да, где-то не досмотрела, вероятно. Но об этом вслух никто не говорит. Все стали осторожнее. И к детям своим внимательнее", - говорит Gazeta.ua жительница поселка Ирина.

27 августа Киевский райсуд Харькова продлил срок меры пресечения для Богдана, рассказал представитель прокуратуры Харьковщины Дмитрий Чубенко.

"По решению суда подросток будет находиться в приемнике-распределителе для детей еще 30 дней. На такой мере пресечения настаивал прокурор", - говорит Чубенко.

Защита обжаловал решение суда о направлении подозреваемого в спецучреждения, но суд оставил его без изменений.

13-летний Богдан Федь рассказал новые подробности трагедии. Сообщил, кто на самом деле убил Мирославу. Аудиозапись разговора предоставила сестра. По словам Богдана, взрослый мужчина на мотоцикле попросил его привести Мирославу к заброшенному дому. Мужчина пообещал школьнику разобраться с девочкой, которая его доставала. Сестра Богдана переспросила, предлагали ли ему убить Мирославу. Тот ответил утвердительно. И отметил, что их втроем никто не видел, потому что мужчина ждал его на месте преступления. Соседи говорят, что во время поисков девочки Богдан вел группу от места преступления. Мать Богдана тоже не верит, что сын мог убить Мирославу. И уверена, что без взрослых не обошлось.