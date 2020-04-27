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понедельник, 27 апреля 2020 21:05

Пропавшую 6-летнюю девочку нашли мертвой

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Пропавшую 6-летнюю девочку нашли мертвой
На Харьковщине более суток разыскивали 6-летнюю Милену Шевелеву. Тело нашли возле села. Фото: hk.npu.gov.ua

На Харьковщине нашли мертвой пропавшую 6-летнюю Милену Шевелеву.

Накануне около 18.00 девочка ушла на прогулку из дома в селе Сосновка Золочевского района и не вернулась. Тело обнаружили на краю поля в 8 км от села, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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По предварительным данным, ребенок умер от переохлаждения.

Окончательную причину смерти установят эксперты.

Девочка с родителями приехала в гости к бабушке из Харькова. С двоюродным братом-сверстником вышла со двора погулять. Брат был на велосипеде, девочка бежала за ним. В результате мальчик домой вернулся один. На поиски Милены Шевелевой были привлечены около полутысячи человек.

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