Пропавшую 5-летнюю девочку нашли мертвой

В селе Загонцы Деражнянского района Хмельницкой области вечером 17 февраля со двора собственного дома на ул. Максимчука исчезла 5-летняя девочка. Поиски продолжались всю ночь, но не дали результатов.

Тело ребенка сегодня утром обнаружили водолазы в местном пруду, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Сначала мать с соседями пытались найти ребенка самостоятельно, а когда поиски не дали результатов, обратились в полицию. В течение ночи ребенка искали более 200 человек - прочесывали приближенные к дому лесополосы, опрашивали местных жителей. Однако поиски не давали ожидаемых результатов", - рассказали в полиции.

Автор: hm.npu.gov.ua В Хмельницкой области исчезла 5-летняя девочка. Ребенка всю ночь искали более 200 полицейских

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Утром водолазы ГСЧС проверили пруд, расположенный недалеко от дома, где жила девочка. Опасения местных жителей подтвердились: тело ребенка нашли на дне водоема. Она провалилась под хрупкий лед.

Автор: hm.npu.gov.ua Тело девочки нашли водолазы на дне пруда. Ребенок провалился на тонком льду

Известно, что девочка росла в неполной семье и воспитывалась только матерью. Ранее женщину привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Сотрудники полиции продолжают работать на месте и устанавливают все обстоятельства, приведшие к трагедии.

В с. Долинское Запорожской области в пруду утонули трое 5-летних детей. Они провалились под лед.