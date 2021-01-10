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воскресенье, 10 января 2021 18:10

Пропавшую 21-летнюю женщину нашли зарезанной в подвале
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Пропавшую в начале декабря прошлого года 21-летнюю Юлию Сокаль из Ровно нашли убитой в Здолбунове. Тело с ножевыми ранениями обнаружили в подвале ее знакомого. Было завернуто в ткань
Фото: rv.npu.gov.ua
Пропавшую в начале декабря прошлого года 21-летнюю Юлию Сокаль из Ровно нашли убитой в Здолбунове. Тело с ножевыми ранениями обнаружили в подвале ее знакомого. Было завернуто в ткань
По подозрению в убийстве разыскивают 27-летнего Николая Алексюка из города Здолбунов. Ранее был судим за незаконное хранение наркотиков

Ровенские полицейские разыскивают 27-летнего Николая Алексюка из города Здолбунов. Его подозревают в убийстве 21-летней Юлии Сокаль из областного центра.

Об исчезновении Юлии 22 декабря в прошлом году сообщила ее 53-летняя мать. Рассказала, что дочь 2 недели назад ушла из дома и не вернулась. Сразу в полицию не обратилась, потому что дочка раньше уходила из дому. Но всегда была на связи. В тот день сказала, что идет в магазин, а поздно вечером ее мобильный был выключен. Не отвечала она на сообщения и в социальных сетях.

Тело Юлии с ножевыми ранениями, завернутое в ткань, обнаружили в подвале, которым пользуется злоумышленник, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

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"Полицейские выяснили, что против 6 декабря декабря пропавшая была в квартире подозреваемого. Между ними возникла ссора. Мужчина ударил Юлию ножом в спину. Тело спрятал в подвале", - рассказали полицейские.

Следователи 6 января сообщили о подозрении 27-летнему жителю Здолбунова в совершении умышленного убийства и вручили его матери подозреваемого. Известно также, что мужчина и ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков.

Злоумышленник объявлен в розыск. Всех, кому известна информация о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по по телефонам: (0352) 2-23-25, 096-34-64-157 или 102.

В поселке Андреевка Бердянского района Запорожской области нашли убитым 22-летнего мужчину, который более месяца считался без вести пропавшим. Тело обнаружили на сеновале на одной из улиц поселка. Подозреваемого задержали.

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Дата
10
января

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