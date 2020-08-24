Пропавшую 19-летнюю девушку нашли в карьере на глубине 170 м

В Кривом Роге нашли мертвой пропавшую 19-летнюю Ирину Калинчук. Фото: rudana.com.ua

В Кривом Роге на Днепропетровщине 19-летнюю Ирину Калинчук, которую разыскивали неделю, нашли мертвой.

Ее тело обнаружили в карьере в Терновском районе на глубине более 170 м спасатели. Об этом сообщает "Рудана".

"Тело пропавшей нашли, его направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. Сейчас выясняются обстоятельства смерти девушки", - рассказали в полиции.

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Труп лежал на выступлении пропасти почвы. Его достали с помощью альпинистского снаряжения.

Отмечается, что 19-летняя криворожанка исчезла 17 августа. Ушла из дома после семейной споры и не вернулась. Ее объявили в розыск.

В харьковском лесу во время поисков пропавшей женщины нашли тело другой. Выяснилось, что это харьковчанка 52-летняя Оксана Коломиец. Ее объявили в розыск в начале июня.