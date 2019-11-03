Пропавшую 14-летнюю школьницу нашли убитой в лесополосе

В Одесской области нашли убитой пропавшую 14-летнюю Дарью Дробот с Суворовского района.
Ее тело обнаружили 3 ноября во лесополосе на территории Лиманского района. Накануне вечером мать школьницы сообщила о ее исчезновении. Сказала, что дочь днем ушла с друзьями гулять и не вернулась, сообщили корреспонденту Gazeta.ua в отделе коммуникации областной полиции.
"Просмотрев камеры видеонаблюдения, правоохранители установили направление движения ребенка. А также разыскали и опросили лиц, с которыми она была вчера. Те рассказали, что все вместе отдыхали за пределами города. А потом девочка куда-то ушла с несовершеннолетним парнем из их же компании. Не дождавшись их возвращения, остальные друзья разъехалась по домам. Поиски девочки продолжались всю ночь. Сегодня утром ее тело без признаков жизни было найдено в лесополосе", - рассказали в полиции.
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Личность парня, с которым, по словам товарищей девочка ушла от компании, установили. Его разыскивают.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и кинологи со служебными собаками. По факту умышленного убийства несовершеннолетней начато уголовное производство. Устанавливаются обстоятельства трагического происшествия и личность преступника.
В Днепропетровской области через 2 недели после исчезновения нашли тело 19-летнего Павла Козлова. Он пошел с друзьями на водохранилище возле шахты рядом с Первотравенском. Там его видели в последний раз.
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