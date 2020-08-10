Пропавшую 12-летнюю школьницу нашли задушенной

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На Киевщине 10 августа нашли мертвой 12-летнюю Софию Недобой с Яготина. Девочка исчезла накануне - ушла из дома на ул. Чехова около 19:00 и не вернулась.

Школьницу задушили. В убийстве подозревают ее 15-летнего знакомого, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"После сообщения об исчезновении девочки были начаты масштабные поиски. Полицейские максимально восстановили ход событий вечера, когда пропал ребенок, опросили круг родственников, знакомых, одноклассников, друзей и всех тех, с кем она общалась накануне. В частности, правоохранители установили 15-летнего местного жителя, товарища девочки, который признался, где оставил бездыханное тело пропавшей. Его с синяками на шее нашли возле водоема", - сказано в сообщении.

Парня задержали. Следователи открыли уголовное производство, устанавливают все обстоятельства преступления.

Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное.

В Одесской области 15-летний Кирилл Оленич пытался изнасиловать, избил и задушил знакомую 14-летнюю Дарью Дробот из поселка Котовского. В тот день оба подростка отдыхали с друзьями в лесу вблизи города. Дарья с Кириллом пошли прогуляться и долго не возвращались. Около 18:00 молодежь начала расходиться. Дарье позвонила подруга. Ответила, чтобы ее не ждали. Домой вернется сама. Больше живой девушку не видели.