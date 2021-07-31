Пропавшего во время паводка мужчину нашли мертвым в другом селе

На Закарпатье неподалеку Виноградова обнаружили тело мужчины, пропавшего во время наводнения на Раховщине. Фото: zakarpattya.net.ua

Мужчину, который исчез во время паводка 10 июля в Рахове Закарпатской области, нашли мертвым.

Тело нашли в реке в селе Вилок отдыхающие, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Во время отдыха в селе Вилок люди обнаружили у моста в реке тело неизвестного мужчины. Погибшим оказался пропавший во время наводнения на Раховщине мужчина. Полицейские сообщили об этом родным и назначили судебно-медицинскую экспертизу", - сказано в сообщении.

Смерть наступила в результате асфиксии во время утопления, по выводам экспертов. Тело погибшего передали родным. Следствие по делу завершено.

В селе Пнив Наддвирнянського района на Прикарпатье нашли мертвой 65-летнюю Орисю Чернадчук. Женщина исчезла во время пика паводков в регионе. Местные жители обнаружили тело в русле реки Быстрица-Надворнянская.