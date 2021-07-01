Пропавшего в феврале мужчину нашли убитым

Фото: zk.npu.gov.ua

В Сваляве на Закарпатье нашли убитым 53-летнего мужчину, пропавшего в начале февраля. С тех пор его самостоятельно разыскивала сестра. А в апреле обратилась в полицию.

Тело обнаружили в заброшенном сарае. Туда его спрятал после убийства 33-летний товарищ, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"В начале февраля двое мужчин гостили дома у 33-летнего подозреваемого. Между ними возникла ссора и тогда хозяин дома до смерти избил гостя. С другим приятелем решили спрятать тело в заброшенном хозяйственном помещении соседнего дома. Там полицейские и разыскали убитого мужчину", - сказано в сообщении.

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Подозреваемого задержали. Ему грозит до 15 лет за решеткой. Действиям сообщника, который помог спрятать тело и скрыл особо тяжкое преступление, будет дана отдельная правовая оценка и он также понесет законное наказание.

Досудебное расследование продолжается.

В Ровно нашли убитым 35-летнего мужчину, пропавшего в 2018 году. Тело обнаружили на дне колодца. Мужчину расстреляли. В тот же день задержали подозреваемого в убийстве. Это 46-летний уроженец России. Он входил в состав преступной группировки, действовавшей в Ровенской области.