Пропавшего таксиста нашли убитым на кладбище

Юрий Новосад из Дрогобыча 8 марта поехал таксовать и пропал без вести. Его нашли убитым в собственном авто на кладбище. Фото: zaxid.net/news

Сегодня, 10 марта, в Дрогобыче Львовской области нашли убитым 63-летнего Юрия Новосада. Мужчина работал таксистом. Исчез 2 дня назад.

Тело обнаружили в его автомобиле Peugeot Expert, который был припаркован на центральном городском кладбище. Об этом пишет ZAXID.NET.

Отмечается, что мужчина был опытным таксистом. 8 марта около 13:00 он выехал из дома на работу и исчез. Вечером этого же дня его телефон был выключен, с ним не было связи. На следующий день после исчезновения его родные обратились с заявлением в полицию. К поиску мужчины привлекали волонтеров и всех неравнодушных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина сел в такси и исчез. Его нашли зарезанным

Жена пропавшего Людмила рассказала, что автомобиль Юрия обнаружили другие таксисты и сообщили об этом родственников.

В полиции Львовщины информацию подтвердили. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты. Предварительно известно, что на теле таксиста признаки насильственной смерти.

Юрий Нововсад работал таксистом около 20 лет. В 1990-х годах был депутатом 2-х созывов Дрогобычского горсовета. После его исчезновения родственники предполагали, что с ним могла случиться беда, поскольку Юрий Новосад всегда был на связи и никогда телефон не выключал.

3-и сутки подряд на Херсонщине разыскивают 7-летнюю Марию Борисову из села Счастливое Алешковского района. Основные версии исчезновения девочки - бегство и то, что она стала жертвой преступления. На месте происшествия развернута масштабная розыскная полицейская операция, создали оперативный штаб. Задействован весь личный состав местной полиции, полицейских из соседних районов, оперативников, кинологов и ювенальных полицейских областной полиции. К ним присоединились нацгвардийцы.