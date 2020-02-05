Пропавшего таксиста нашли мертвым

На Тернопольщине нашли мертвым пропавшего таксиста. Фото - Телеграф

В Збараже на Тернопольщине нашли мертвым пропавшего 50-летнего таксиста.

Тело обнаружили в автомобиле в гараже, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"2 февраля об исчезновении мужчины сообщил его отец. Сказал, что сын перестал выходить на связь с родными. Пропавший подрабатывал водителем такси в Тернополе", - сказано в сообщении.

Мужчину вместе с авто объявили в розыск.

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"К отцу пришла соседка и сообщила, что похожее авто видела в райцентре у их гаража. Мужчина пошел проверить гаражное помещение. Открыв дверь, внутри обнаружил и авто, и сына. Последний признаков жизни не подавал", - рассказал Виктор Волощук, начальник Збаражского отделения полиции.

Мужчина сидел в заведенном автомобиле. Следов насильственной смерти на его теле эксперт не обнаружил. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом. Следователи не исключают, что мужчина совершил самоубийство. Продолжается следствие.

В поле возле села Витков Гощанского района на Ровенщине нашли мертвым 58-летнего Владимира Пляшко из села Большие Межиричи. Мужчина сидел за рулем собственного авто Chevrolet Lacetti.