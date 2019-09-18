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среда, 18 сентября 2019 16:17

Пропавшего солдата-контрактника нашли в зоне отчуждения

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Пропавшего солдата-контрактника нашли в зоне отчуждения
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС полицейские задержали  солдата-контрактника, который находился в розыске, как пропавший без вести. Фото - kv.npu.gov.ua

Во время патрулирования зоны отчуждения Чернобыльской АЭС полицейские задержали мужчину.

Им оказался 30-летний солдат-контрактник, который с 5 сентября находился в розыске как пропавший без вести, сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

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Мужчина незаконно проник на территорию зоны.

Об обнаружении военнослужащего сообщили командиру воинской части, где мужчина проходил службу.

В Днипре нашли мертвым Владимира Вакара. Он был главным сержантом взвода охраны и патрульно-постовой службы Восточного территориального управления Военной службы правопорядка, участник АТО на Донбассе. Исчез 14 сентября во время празднования Дня города в парке "Сагайдак".

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