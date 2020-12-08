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вторник, 08 декабря 2020 16:25

Пропавшего мужчину нашли закопанным в лесополосе

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Пропавшего мужчину нашли закопанным в лесополосе
В Волновахе Донецкой области задержали 33-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 40-летнего знакомого. Тело последнего нашли закопанным в лесополосе. Фото: npu.gov.ua

В Волновахе Донецкой области нашли убитым пропавшего 40-летнего мужчину. Последний раз его видели 21 ноября. После чего он на связь не выходил. Родные пытались искать его самостоятельно. А потом обратились в полицию.

Тело пропавшего, замотанное в ковер, обнаружили закопанным в лесополосе. Подозреваемого задержали. Это 33-летний местный житель, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

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"Оперативники рассматривали сразу несколько версий того, что могло произойти с пропавшим, среди которых было и убийство. Полицейские установили круг знакомых мужчины и последовательность событий того дня, когда его видели живым. Так вышли на подозреваемого. Злоумышленник хотел отомстить за бывшую жену. Поэтому пришел домой к мужчине. Во время выяснения отношений нанес потерпевшему несколько ударов, от которых последний потерял сознание, после - задушил ремнем от сумки. Чтобы отвести от себя подозрение, злоумышленник уничтожил вещественные доказательства и избавился от трупа - завернул тело в ковер и ночью вывез в лесополосу, где закопал", - рассказали в полиции.

Следователи нашли и изъяли вещественные доказательства, которые непосредственно указывают на причастность фигуранта к совершению преступления. Все направлено на экспертизу. Открыто уголовное производство. Подозреваемому грозит до 15 лет за решеткой.

На Сквирщине в Киевской области нашли в лесу тело неизвестной женщины. Смерть потерпевшей наступила в результате удушения около 2 недель назад, по заключению судебно-медицинской экспертизы. Через несколько часов полицейские установили личность потерпевшей женщины. Ею оказалась 36-летняя одесситка. По словам родных, она 2 недели назад продала квартиру в Одессе и потом с ней пропала связь. Была в розыске.

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