Пропавшего мужчину нашли убитым

В Кировоградской области нашли убитым пропавшего 48-летнего мужчину. Подозреваемого задержали. Фото: npu.gov.ua

В Кировоградской области нашли убитым пропавшего 48-летнего мужчину с Гайворон. 12 февраля он на собственном автомобиле уехал из дома со знакомым в неизвестном направлении и не вернулся. Через 5 дней родные сообщили о его исчезновении.

Тело и авто нашли в соседнем районе, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Полицейские обнаружили автомобиль, который находился в соседнем районе. Также правоохранителями было обнаружено тело потерпевшего с телесными повреждениями", - рассказал начальник Голованевского районного отдела полиции Вячеслав Пономаренко.

В убийстве подозревают 21-летнего местного жителя. Его задержали. Следователи открыли уголовное производство.

За селом Любимовка под Киевом в собственном авто Chrysler 200 нашли застреленным киевлянина 30-летнего Александра Сояка. Он поехал по делам в Вышгородский район и не вернулся. Следователи вышли на след предполагаемого злоумышленника. Им оказался 27-летний житель села Любимовка. Он сначала отрицал свою причастность, но затем признался, что задолжал киевлянину большую сумму денег.