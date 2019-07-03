 
Ексклюзивы
1/5
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 2529
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1791
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1674
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
Просмотров: 3502
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 2376
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 729
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1683
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
11 Просмотров: 25056
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 846
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3843
Фото
Все фото
3
3
4
4
5
Пропавшего мужчину нашли убитым в выгребной яме
Пропавшего мужчину нашли убитым в выгребной яме
Семья попала в тройную ДТП на трассе: выжил только ребенок
Семья попала в тройную ДТП на трассе: выжил только ребенок
Подозреваемый в педофилии учитель покончил с собой
Подозреваемый в педофилии учитель покончил с собой
Смертельное ДТП в Киеве: фото
Смертельное ДТП в Киеве: фото
Под Киевом произошла смертельная авария
Под Киевом произошла смертельная авария
Видео
Все видео
На пляже в Одессе обнаружили опасность
На пляже в Одессе обнаружили опасность
Поваленные деревья, сорванные крыши и уничтоженный урожай: по Украине прокатился мощный ураган
Поваленные деревья, сорванные крыши и уничтоженный урожай: по Украине прокатился мощный ураган
11-летний ребенок попал в реанимацию после того, как поел рыбы
11-летний ребенок попал в реанимацию после того, как поел рыбы
Мужчина зарезал жену и напал на 17-летнего сына
Мужчина зарезал жену и напал на 17-летнего сына
Названа предварительная причина пожара, в котором погибли 4 девочки
Названа предварительная причина пожара, в котором погибли 4 девочки
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 477
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1683
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1647
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2196
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11160
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 июля 2019
5 Просмотров: 963
Голка під нігті
Люблю тягнути до ­останнього. У 12 років я був уже достатньо дорослий, щоб самому йти до радянського стоматолога, але не достатньо свідомий, щоб ...
среда, 03 июля 2019 12:33

Пропавшего мужчину нашли убитым в выгребной яме
3

  Комментировать

В Одесской области 61-летний мужчина во время ссоры задушил 32-летнего сына. Чтобы скрыть преступление - тело выбросил в выгрибник во дворе двоюродного брата
Фото: od.npu.gov.ua
В Одесской области 61-летний мужчина во время ссоры задушил 32-летнего сына. Чтобы скрыть преступление - тело выбросил в выгрибник во дворе двоюродного брата
В Одесской области 61-летний мужчина во время ссоры задушил 32-летнего сына. Чтобы скрыть преступление - тело выбросил в выгрибник во дворе двоюродного брата

В Сарате Одесской тело пропавшего 32-летнего мужчину нашли в выгребной яме домовладения двоюродного дяди.

Об исчезновении сына в полицию сообщила мать. Рассказала, что не выходил на связь около 10 дней. По подозрению в убийстве задержали 61-летнего отца погибшего, рассказали в отделе коммуникации ГУНП области.

"Между отцом и сыном были давние неприязненные отношения. В тот трагический день они вдвоем находились у родственника. Между мужчинами возникла ссора, а затем и драка, во время которой отец задушил сына. Чтобы избежать наказания, мужчина вытащил тело из дома и бросил в выгребную яму", - рассказал начальник Белгород-Днестровского отдела полиции Вячеслав Барба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пропавшего из санатория отдыхающего нашли мертвым

Дядя погибшего в это время находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому ничего не видел.

Злоумышленнику сообщили о подозрении и избрали меру пресечения - содержание под стражей. За содеянное ему грозит 15 лет за решеткой.

В Турковичах на Ровенщине нашли тело 47-летнего мужчины. Был в розыске от 7 июня. А до того несколько дней не появлялся дома. Пропавшего убили и закопали в лесополосе. По подозрению в преступлении задержали 28-летнего пасынка убитого.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пропавшего мужчину нашли убитым в выгребной яме». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
июля

Украинцы основали организацию в США

В России умер осужденный украинский священник

Изобретение немца напоминал велосипед

Самое читаемое
Первая леди Елена Зеленская нарушила президентский этикет
Первая леди Елена Зеленская нарушила президентский этикет
4
 1 Просмотров: 35579
Украина потеряла безвиз с двумя странами
Украина потеряла безвиз с двумя странами Просмотров: 28310
Фото уничтоженного &quot;Хаммера&quot;, в котором погибла военный медик Ирина Шевченко
Фото уничтоженного "Хаммера", в котором погибла военный медик Ирина Шевченко
8
 Просмотров: 11916
Конституционный суд отпустил на свободу боевика-мажора из ЛНР
Конституционный суд отпустил на свободу боевика-мажора из ЛНР 3 Просмотров: 9936
&quot;Изменилась до неузнаваемости&quot; - Селена Гомес засветила целлюлит на пляже
"Изменилась до неузнаваемости" - Селена Гомес засветила целлюлит на пляже
8
 Просмотров: 9604
Происшествия
Петренко требует принять закон о химической кастрации педофилов
Петренко требует принять закон о химической кастрации педофилов
В столичном парке нашли тело мужчины (18+)
В столичном парке нашли тело мужчины (18+) Просмотров: 396
Семья попала в тройную ДТП на трассе: выжил только ребенок
Семья попала в тройную ДТП на трассе: выжил только ребенок
3
 Просмотров: 495
22-летнюю женщину сжег сожитель
22-летнюю женщину сжег сожитель Просмотров: 837
Командир Нацгвардии побил солдата до полусмерти - подробности
Командир Нацгвардии побил солдата до полусмерти - подробности Просмотров: 558
Больше всего комментируют
14
Украина нуждается в союзе Зеленского и Тимошенко - политолог
11
Вакарчук рассказал о прогульщице Тимошенко
9
Пророссийскому блогеру Шарию разрешили баллотироваться в нардепы
6
Рассказали, сколько рабочих мест займут роботы до 2030-го
5
Голка під нігті
Голосов: 16
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua