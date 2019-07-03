Пропавшего мужчину нашли убитым в выгребной яме

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В Сарате Одесской тело пропавшего 32-летнего мужчину нашли в выгребной яме домовладения двоюродного дяди.

Об исчезновении сына в полицию сообщила мать. Рассказала, что не выходил на связь около 10 дней. По подозрению в убийстве задержали 61-летнего отца погибшего, рассказали в отделе коммуникации ГУНП области.

"Между отцом и сыном были давние неприязненные отношения. В тот трагический день они вдвоем находились у родственника. Между мужчинами возникла ссора, а затем и драка, во время которой отец задушил сына. Чтобы избежать наказания, мужчина вытащил тело из дома и бросил в выгребную яму", - рассказал начальник Белгород-Днестровского отдела полиции Вячеслав Барба.

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Дядя погибшего в это время находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому ничего не видел.

Злоумышленнику сообщили о подозрении и избрали меру пресечения - содержание под стражей. За содеянное ему грозит 15 лет за решеткой.

В Турковичах на Ровенщине нашли тело 47-летнего мужчины. Был в розыске от 7 июня. А до того несколько дней не появлялся дома. Пропавшего убили и закопали в лесополосе. По подозрению в преступлении задержали 28-летнего пасынка убитого.