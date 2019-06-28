Пропавшего из санатория отдыхающего нашли мертвым

В Мукачево на Закарпатье возле ресторана "Козачок" нашли мертвым 55-летнего Станислава Чегиля. Находился в розыске 8 суток. Фото - npu.gov.ua

В Мукачево на Закарпатье возле ресторана "Козачок" нашли мертвым 55-летнего Станислава Чегиля с Берегово вечером 27 июня.

Мужчина отдыхал в санатории "Карпаты". Еще 19 июня вышел около 23.00 из своей комнаты и не вернулся. На связь не выходил.

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Предварительно, на теле мужчины не обнаружили следов насильственной смерти, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

Проводится расследование, предназначенный ряд экспертизы для установления причин смерти.

В селе Терноватое в Запорожье обнаружили затопленный авто "ВАЗ-2101" с трупом в салоне. Мужчина числился 9 дней как без вести пропавший: уехал из дома в Терноватом на автомобили и больше его никто не видел.