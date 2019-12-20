Пропавшего чиновника нашли мертвым

20 декабря около 11.30 в поле вблизи села Витков Гощанского района на Ровенщине нашли мертвым 58-летнего Владимира Пляшко из села Великие Межиричи. Мужчина сидел за рулем собственного авто Chevrolet Lacetti.

Автор: korets.rayon.in.ua В поле возле села Витков на Ровенщине нашли мертвым пропавшего 58-летнего Владимира Пляшко

Пляшко работал руководителем Корецького райпотребсоюза. Последний раз его видели 18 декабря. Как выяснили полицейские, мужчина автомобилем поехал на работу. С предприятия он выехал около 15 часов, однако домой не вернулся. На следующий день его жена обратилась в полицию, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

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"Во время поверхностного осмотра признаков насильственной смерти полицейские не обнаружили. Тело умершего направлять в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая установит причину смерти", - говорится в сообщении.

Автор: rv.npu.gov.ua Мужчина сидел за рулем собственного авто Chevrolet Lacetti

Продолжается досудебное расследование.

В Днепре по ул. Сергея Подолинского за рулем авто заметили мужчину, который не подавал признаков жизни. Позже установили, что это таксист. Его в около суток искали родственники. Он внезапно умер за рулем автомобиля.