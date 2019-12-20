Пропавшего чиновника нашли мертвым

20 декабря около 11.30 в поле вблизи села Витков Гощанского района на Ровенщине нашли мертвым 58-летнего Владимира Пляшко из села Великие Межиричи. Мужчина сидел за рулем собственного авто Chevrolet Lacetti.
Пляшко работал руководителем Корецького райпотребсоюза. Последний раз его видели 18 декабря. Как выяснили полицейские, мужчина автомобилем поехал на работу. С предприятия он выехал около 15 часов, однако домой не вернулся. На следующий день его жена обратилась в полицию, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.
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"Во время поверхностного осмотра признаков насильственной смерти полицейские не обнаружили. Тело умершего направлять в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая установит причину смерти", - говорится в сообщении.
Продолжается досудебное расследование.
В Днепре по ул. Сергея Подолинского за рулем авто заметили мужчину, который не подавал признаков жизни. Позже установили, что это таксист. Его в около суток искали родственники. Он внезапно умер за рулем автомобиля.
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