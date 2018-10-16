Пропавшего бизнесмена нашли сожженным

Неподалеку от села Красное Арцизского района Одесской области обнаружили сожженный автомобиль Ford с телом внутри.

Погибшим оказался бизнесмен из Арциза. 29-летний Валентин Ангурян пропал без вести на собственном автомобиле 2 октября.

Автор: od.npu.gov.ua 29-летний Валентин Ангурян пропал без вести на собственном автомобиле 2 октября

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Мужчина ушел из дома, не предупредив никого из родственников.

Автор: od.npu.gov.ua Неподалеку от села Красное Арцизскому района Одесской области обнаружили сожженный автомобиль Ford с телом внутри

Ведется следствие.

В Харькове на ул. Краснодарской, 173 обнаружили изуродованный труп мужчины. Тело лежало под мусорными пакетами в подвале многоэтажного дома. Погибшего узнали его близкие - жертвой оказался 45-летний мужчина. Его считали пропавшим с 7 октября нынешнего года.