Пропавшего без вести военного нашли мертвым

В Днепре нашли мертвым военного Владимира Вакара. Фото - dnipro.depo.ua

В Днепре нашли мертвым Владимира Вакара. Он был главным сержантом взвода охраны и патрульно-постовой службы Восточного территориального управления Военной службы правопорядка, участник АТО на Востоке Украины.

Исчез 14 сентября во время празднования Дня города в парке Сагайдак. Связь с ним пропала в 19:00 и его начали искать, сообщила знакомая Ирина Иванейко в Facebook.

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Владимира похоронят на родине в Николаевской области.

Все обстоятельства смерти мужчины устанавливают полицейские.

В Краснограде на Харьковщине местный житель во время прогулки в парке обнаружил тело мертвого мужчины. Им оказался пропавший без вести 27-летний житель Запорожской области. Находился в розыске.