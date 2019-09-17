Пропавшего без вести военного нашли мертвым

В Днепре нашли мертвым Владимира Вакара. Он был главным сержантом взвода охраны и патрульно-постовой службы Восточного территориального управления Военной службы правопорядка, участник АТО на Востоке Украины.
Исчез 14 сентября во время празднования Дня города в парке Сагайдак. Связь с ним пропала в 19:00 и его начали искать, сообщила знакомая Ирина Иванейко в Facebook.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убили и закопали: под Киевом нашли мертвым без вести пропавшего мужчину
Владимира похоронят на родине в Николаевской области.
Все обстоятельства смерти мужчины устанавливают полицейские.
В Краснограде на Харьковщине местный житель во время прогулки в парке обнаружил тело мертвого мужчины. Им оказался пропавший без вести 27-летний житель Запорожской области. Находился в розыске.
Комментарии