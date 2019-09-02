Пропавшего без вести водителя нашли закопанным в поле

В Запорожье двое мужчин убили частного перевозчика и украли его авто. Фото - facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

В Запорожье задержали 35-ти и 21-летнего мужчин. Их подозревают в убийстве мужчины и похищении его машины Geely.

Мужчина вместе с авто исчез в ночь на 31 августа, сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

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"Убийство местного жителя раскрыли в течение суток. Двое преступников наняли потерпевшего для поездки по области. Но потом убили его. Тело закопали в поле и завладели его авто", - рассказал Аброськин.

Продолжаются следственные действия.

Правоохранители задержали супругов, причастных к убийству 22-летнего таксиста на Кольцевой дороге в Киеве. Оперативники провели комплекс оперативных мероприятий и вышли на след злоумышленников - супружескую пару иностранцев, незаконно находящихся на территории Украины и проживающих в Киевской области.