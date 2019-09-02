Пропавшего без вести водителя нашли закопанным в поле

В Запорожье задержали 35-ти и 21-летнего мужчин. Их подозревают в убийстве мужчины и похищении его машины Geely.
Мужчина вместе с авто исчез в ночь на 31 августа, сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.
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"Убийство местного жителя раскрыли в течение суток. Двое преступников наняли потерпевшего для поездки по области. Но потом убили его. Тело закопали в поле и завладели его авто", - рассказал Аброськин.
Продолжаются следственные действия.
Правоохранители задержали супругов, причастных к убийству 22-летнего таксиста на Кольцевой дороге в Киеве. Оперативники провели комплекс оперативных мероприятий и вышли на след злоумышленников - супружескую пару иностранцев, незаконно находящихся на территории Украины и проживающих в Киевской области.
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