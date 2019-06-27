Пропавшего 8-летнего мальчика нашли мертвым

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В селе Турильче Борщевского района Тернопольской области нашли мертвым 8-летнего мальчика. Исчез накануне, 26 июня. По сообщению его 18-летнего брата, пошел гулять и домой не вернулся, мобильного телефона с собой не было. Родные самостоятельно искали мальчика. Только около 23:40 обратились в полицию.

Поисками ребенка занимались полицейские, бойцы спецподразделений и спасатели. Тело нашли в реке сегодня утром, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"В последний раз с пропавшим мальчиком в 16:30 общалась соседка. Она сообщила, что видела малого, который сам купался в реке. Женщина прогнала ребенка домой. Уже после заявления родственников силовики начали обходить прилегающую территорию. Водолазы обследовали дно реки. На берегу еще вечером полицейские нашли одежду ребенка. Однако само тело мальчика обнаружили под утро в реке в 40 метрах от его вещей. По словам судебно-медицинского эксперта, предварительная причина смерти - утопление", - рассказали в полиции.

Известно, что мальчик из многодетной семьи. Кроме него, в семье еще 5 детей. Все обстоятельства смерти ребенка устанавливают. Продолжается следствие.

В озере Вырлица в Дарницком районе Киева 23 июня рыбак нашел тело 9-летнего Захара Черевко. Имел более 30 колото-резаных ран и черепно-мозговую травму. Мальчик исчез накануне. Около восьми вечера пошел гулять и не вернулся.