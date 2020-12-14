Пропавшего 21-летнего студента нашли мертвым

 
Ексклюзивы
1/5
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 225
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 621
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 1215
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 666
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4428
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4716
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1656
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 558
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 3474
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 765
Фото
Все фото
3
4
2
6
5
Мужчина убил чугунным казаном знакомого и прятался в реабилитационном центре
Мужчина убил чугунным казаном знакомого и прятался в реабилитационном центре
Водитель Audi хотел обогнать другой автомобиль и вылетел в кювет - 6 человек пострадали
Водитель Audi хотел обогнать другой автомобиль и вылетел в кювет - 6 человек пострадали
Трое человек получили травмы при столкновении двух автомобилей
Трое человек получили травмы при столкновении двух автомобилей
На Банковой проходит &quot;захоронение правосудия&quot; - Зеленскому принесли гроб
На Банковой проходит "захоронение правосудия" - Зеленскому принесли гроб
На Виннитчине эвакуатор выехал на встречную полосу - два человека погибли
На Виннитчине эвакуатор выехал на встречную полосу - два человека погибли
Видео
Все видео
Удерживал и хотел раздеть: мужчина пытался изнасиловать несовершеннолетнюю
Удерживал и хотел раздеть: мужчина пытался изнасиловать несовершеннолетнюю
Мужчина с кулаками бросался на журналистку - его постигла мгновенная карма
Мужчина с кулаками бросался на журналистку - его постигла мгновенная карма
Родители катали коляску с ребенком по замерзшему озеру
Родители катали коляску с ребенком по замерзшему озеру
Держали в гараже и требовали деньги: ГБР раскрыло группу сотрудников уголовной полиции
Держали в гараже и требовали деньги: ГБР раскрыло группу сотрудников уголовной полиции
Конфликт из-за маски в автобусе закончился дракой
Конфликт из-за маски в автобусе закончился дракой
Интервью
1/5
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Просмотров: 315
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
Просмотров: 810
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Просмотров: 279
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Просмотров: 2241
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 1080
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
14 декабря 2020
Просмотров: 27
Наступним може стати Ібрагімович
Здається, нескінченне передавання "Золотого м'яча" від Мессі до Роналду і назад завершилося. Головний особистий приз світового футболу знову стає ...
понедельник, 14 декабря 2020 18:15

Пропавшего 21-летнего студента нашли мертвым

  Комментировать
Пропавшего 21-летнего студента нашли мертвым
В Тернополе нашли мертвым пропавшего студента 21-летнего Юрий Зайкова. Фото: facebook.com/iryna.iv.7

В Тернополе нашли мертвым 21-летнего Юрий Зайкова. Он родом из города Волочиск Хмельницкой области.

Учился на 4 курсе Тернопольского учебно-научного института международных отношений имени Б. Гаврилишина по специальности "Гостинично-ресторанное дело". Не выходил на связь с родными от 10 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В лесу недалеко от дороги нашли мертвым бывшего преподавателя

"Юрий - жизнелюб и неисчерпаемый оптимист. Мы до последней минуты верили, что его поиски закончатся хорошей новостью. Его любили одногруппники. Он очень хороший был, всегда, когда виделись, он спрашивал как дела, что нового. Он очень искренний и добрый, справедливый. Он был веселый, дружелюбный. Я не знаю, есть ли человек, которого он обидел", - рассказала о студенте директор института Ирина Иващук.

Причины и обстоятельства смерти Юрия Зайкова неизвестны. Их устанавливают следователи. Открытое уголовное производство.

На Полтавщине нашли мертвой 21-летнюю Оксану Санникову из с. Рясское Машевского района. Она ушла из дома и не вернулась. Тело обнаружили в лесу местные жители.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пропавшего 21-летнего студента нашли мертвым». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
декабря

Тысячи голосов и огней на Майдане: Вакарчук напомнил видео 7-летней давности

Секс для удовольствия: обезьяны не перестают удивлять

На Кубани преостановили украинизацию

В Крыму переименовали населенные пункты

Скоропадский отрекся от власти

СССР выгнали из Лиги Наций за агрессию против Финляндии

Исследователь обозначил путь вяленой рыбой

Состоялся первый в Украине онлайн-концерт

Французское кино потеряло легендарную актрису

Самое читаемое
У Зеленского раскритиковали снятие шляпы с главной елки страны
У Зеленского раскритиковали снятие шляпы с главной елки страны 6 Просмотров: 12395
Соревновались - кто отрубит больше голов
Соревновались - кто отрубит больше голов
 Просмотров: 11961
Умер украинский композитор
Умер украинский композитор Просмотров: 11729
Стало известно, какую зарплату получает Тихановская
Стало известно, какую зарплату получает Тихановская Просмотров: 9396
Гороскоп на 14-20 декабря: чем удивит неделя, которая начнется с Солнечного затмения
Гороскоп на 14-20 декабря: чем удивит неделя, которая начнется с Солнечного затмения
 Просмотров: 9306
Происшествия
Мужчина убил чугунным казаном знакомого и прятался в реабилитационном центре
Мужчина убил чугунным казаном знакомого и прятался в реабилитационном центре
3
 Просмотров: 36
Не хотел лечиться: мужчина встретил медиков "скорой" с ружьем
Не хотел лечиться: мужчина встретил медиков "скорой" с ружьем Просмотров: 63
В Польше при загадочных обстоятельствах погиб украинец
В Польше при загадочных обстоятельствах погиб украинец Просмотров: 171
Сломал руку и нос: подросток избил другого из-за слухов в соцсетях
Сломал руку и нос: подросток избил другого из-за слухов в соцсетях Просмотров: 108
50-летнюю женщину изнасиловали по дороге на работу
50-летнюю женщину изнасиловали по дороге на работу Просмотров: 504
Больше всего комментируют
6
У Зеленского раскритиковали снятие шляпы с главной елки страны
4
В Израиле осудили инцидент с ханукией в Киеве. В МИД отреагировали на заявление
3
В Украину прибыл глава Европейского бюро ВОЗ
3
Активист рассказал, в чем Зеленский и Порошенко одинаковые
2
Джошуа нокаутировал Пулева: теперь в игру вступает Усик
Голосов: 22
Голосование Коли должен был выиграть "Золотой мяч-2020"?
  • 1) Роберт Левандовский
  • 2) Кевин де Брейне
  • 3) Мохаммед Салах
  • 4) Лука Модрич
  • 5) Месси/Роналду
Просмотреть