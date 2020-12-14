Пропавшего 21-летнего студента нашли мертвым

В Тернополе нашли мертвым пропавшего студента 21-летнего Юрий Зайкова. Фото: facebook.com/iryna.iv.7

В Тернополе нашли мертвым 21-летнего Юрий Зайкова. Он родом из города Волочиск Хмельницкой области.

Учился на 4 курсе Тернопольского учебно-научного института международных отношений имени Б. Гаврилишина по специальности "Гостинично-ресторанное дело". Не выходил на связь с родными от 10 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В лесу недалеко от дороги нашли мертвым бывшего преподавателя

"Юрий - жизнелюб и неисчерпаемый оптимист. Мы до последней минуты верили, что его поиски закончатся хорошей новостью. Его любили одногруппники. Он очень хороший был, всегда, когда виделись, он спрашивал как дела, что нового. Он очень искренний и добрый, справедливый. Он был веселый, дружелюбный. Я не знаю, есть ли человек, которого он обидел", - рассказала о студенте директор института Ирина Иващук.

Причины и обстоятельства смерти Юрия Зайкова неизвестны. Их устанавливают следователи. Открытое уголовное производство.

На Полтавщине нашли мертвой 21-летнюю Оксану Санникову из с. Рясское Машевского района. Она ушла из дома и не вернулась. Тело обнаружили в лесу местные жители.