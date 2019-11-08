Пропавшего 20-летнего игромана нашли мертвым в лесу

Под Черниговом нашли повешенным пропавшего 20-летнего Евгения Волкова. Фото - mykyivregion.com.ua

В лесу вблизи села Новый Белоус под Черниговом нашли повешенным 20-летнего Евгения Волкова.

Исчез еще 2 ноября. Из дома ушел без телефона, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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По словам родных, у мужчины не было врагов. Но он увлекался азартными играми. Часто посещал букмекерские конторы и делал спортивные ставки.

Были ли у Евгения долги - пока неизвестно. Все обстоятельства его смерти устанавливают правоохранители. Открыли уголовное производство.

8 ноября на ул. Маршала Малиновского в Одессе парень совершил суицид - прыгнул с высоты. При нем нашли записку, в которой прощался с матерью.