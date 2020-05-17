Пропавшего 12-летнего мальчика нашли убитым: первые подробности

Автор: facebook.com/dnipropolice В Днепре 65-летнего мужчину задержали по подозрению в убийстве 12-летнего мальчика

В Днепре нашли убитым 12-летнего мальчика.

Об исчезновении школьника около полуночи 17 мая сообщила его бабушка. Сказала, что внук около 13 часов 16 мая ушел гулять и не вернулся. Около 19 ему звонили, и он сказал, что направляется домой через территорию больницы, что на улице Бехтерева. Но в 20 часов мальчик уже не отвечал на звонки. Все подразделения полиции сразу были задействованы в поисках ребенка, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области.

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"Выяснилось, что парня видели днем ​​на остановке "Ксениивка" с неизвестным мужчиной. Камеры видеонаблюдения зафиксировали этот факт. Патрульный экипаж обследовал территорию больницы. Обнаружили в заброшенном здания бездомного, который сообщил, что слышал как кто-то бегал по зданию и он слышал детский голос. Неподалеку в самодельном жилище полицейские нашли неизвестного. Патрульные попросили мужчину выйти к ним. Когда тот вышел - увидели на его лице кровь. На вопрос полицейских, слышал ли он или видел пропавшего мальчика, мужчина сказал, что ничего не знает. Но инспекторы заметили, что на кровати мужчины лежит куча одежды. Когда они ее развернули, то обнаружили страшную находку - на кровати было обнаженное тело ребенка без признаков жизни", - сказано в сообщении.

Мужчину задержали по применению физической силы. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу

С 65-летним подозреваемым работают следователи.

В Коростене Житомирской области нашли убитым 27-летнего мужчину, пропавшего 21 апреля. Тело с проломленной головой обнаружили в местном затопленном карьере. Подозреваемых установили.