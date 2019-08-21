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среда, 21 августа 2019 13:10

Прокурора выгнали с работы. Устроил "пьяную" ДТП

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Прокурора выгнали с работы. Устроил &quot;пьяную&quot; ДТП
Прокурора Вадима Пинчука уволили из пьяное ДТП. Фото: Varta1

Прокурора Житомирской прокуратуры Вадима Зинчука уволили из-за пьяного ДТП.

В конце сентября 2018 года якобы он на автомобиле Volkswagen Passat на иностранной регистрации протаранил три припаркованных автомобиля, сообщает 368.media.

Когда патрульные приехали, водитель автомобиля отказался проходить тест на определение алкоголя в крови.

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При общении с полицейскими Зинчук в грубой форме отрицал свою причастность, нецензурно выражался и агрессивно себя вел. Собственноручно подписал расписки местным жителям, в которых обещал возместить стоимость ремонта по восстановлению их автомобилей. Руководству прокурора об инциденте не сообщили.

Зинчук уверяет, что нарушения не совершал. Однако комисия решила, что в действиях прокурора имеются основания для увольнения.

В Киеве на Голосеевском проспекте патрульные остановили автомобиль с пьяным водителем за рулем. Владельцем авто оказался прокурор Васильковского отделения Киево-Святошинской прокуратуры.

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