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четверг, 19 сентября 2019 09:10

Прокурора избили в суде

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Прокурора избили в суде
Неизвестные напали на прокурора и повредили его авто в Донецкой области. Фото: ТСН.

Неизвестные напали на прокурора и повредили его автомобиль 18 сентября в городе Доброполье Донецкой области.

В коридоре 1-го этажа в здании суда на 28-летнего прокурора Константиновской местной прокуратуры напали несколько человек. Они били пострадавшего в живот, пишет ТСН.

Правонарушители прокололи 2 шины на авто SSANG YONG Rexton пострадавшего.

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Открыто уголовное производство по факту нападения на работника правоохранительного органа.

Полиция ищет виновных.

Трое мужчин напали на полицейского в Дарницком районе Киева.

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Дата
19
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