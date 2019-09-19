Прокурора избили в суде

Неизвестные напали на прокурора и повредили его автомобиль 18 сентября в городе Доброполье Донецкой области.
В коридоре 1-го этажа в здании суда на 28-летнего прокурора Константиновской местной прокуратуры напали несколько человек. Они били пострадавшего в живот, пишет ТСН.
Правонарушители прокололи 2 шины на авто SSANG YONG Rexton пострадавшего.
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Открыто уголовное производство по факту нападения на работника правоохранительного органа.
Полиция ищет виновных.
Трое мужчин напали на полицейского в Дарницком районе Киева.
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