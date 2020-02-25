Прокурор погиб на скользкой дороге

На автодороге Тернополь - Лановцы не разминулись ВАЗ-2110 и Volkswagen Golf. Авария произошла 25 февраля, около 9:00.
Близ села Синява Збаражского района водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением - и авто начало заносить на скользкой дороге, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"ВАЗ врезался во встречный автомобиль и после этого слетел в кювет. В больницу попали двое пассажиров ВАЗа. Однако спасти жизнь одному из них медикам не удалось. Другой пострадавший получил легкие телесные повреждения. Водители обоих автомобилей от госпитализации отказались", - сказано в сообщении.
Погибший - работник прокуратуры Тернопольской области Михаил Карпец, говорится на сайте ведомства. Коллеги выражают соболезнования семье погибшего.
Следователи устанавливают все обстоятельства аварии.
На Николаевщине автомобиль Chery Tiggo съехал в кювет и столкнулся с деревом. На месте происшествия погибла 41-летняя пассажирка, Татьяна Чеботарева, прокурор Кировоградской местной прокуратуры, младший советник юстиции.
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