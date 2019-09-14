Произошло жуткое столкновение грузовика и легковушки, погибли 2 человека

В Ивано-Франковской области произошло столкновение легковушки и грузовика. Фото: Нацполиция

В Ивано-Франковской области столкнулись грузовик и легковушка, погибли два человека.

Авария произошла на трассе Мукачево-Львов в субботу, 14 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в области.

Как отмечается, водитель легкового автомобиля ВАЗ-2104 не выбрал безопасную скорость, нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с грузовиком Volvo.

В результате столкновения транспортных средств на месте происшествия погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.

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"Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения", - говорится в сообщении.

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