Произошло ужасное столкновение легковушек

В Днепре произошло ужасное столкновение автомобилей Mitsubishi и ВАЗ.

Авария произошла в 12:13 на улице Андрейченко. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По словам свидетелей, автомобили двигались друг другу навстречу. ВАЗ занесло на скользкой дороге, в результате чего и произошло столкновение.

В результате ДТП 31-летнего водителя ВАЗа зажало внутри автомобиля. Спасатели достали пострадавшего и передали его врачам. Также пострадал ребенок, которого госпитализировали.

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В Харькове на Окружной дороге произошла ужасная смертельная авария. На трассе столкнулись автомобили Audi и ВАЗ-2110.