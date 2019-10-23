Произошло ужасное столкновение легковушек, есть погибшие

В результате аварии погибли 3 человека. Фото: Нацполиция

В Винницкой области произошло ужасное ДТП, в котором погибло три человека.

Авария произошла около 11.25 возле села Писаревка Ямпольского района. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Предварительно установлено, 52-летний водитель автомобиля "ВАЗ 21093", местный житель, выполняя маневр обгона, не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с Audi А6. За рулем иномарки находился 70-летний житель одного из сел района ", - говорится в сообщении.

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От полученных повреждений на месте происшествия погибли водители обоих транспортных средств и 27-летний пассажир "ВАЗа".

В Харькове суд удовлетворил ходатайство отчима виновницы резонансного ДТП Елена Зайцевой и вернул ему автомобиль Lexus. С внедорожника был снят арест.