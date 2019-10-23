Произошло ужасное столкновение легковушек, есть погибшие

 
Ексклюзивы
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
2 Просмотров: 414
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 4788
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 38871
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1080
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1818
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3213
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2313
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
1 Просмотров: 3159
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3177
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1584
Фото
Все фото
3
4
3
3
4
Перерезал горло и выбросил: жуткие подробности похищения и убийства 44-летней киевлянки
Перерезал горло и выбросил: жуткие подробности похищения и убийства 44-летней киевлянки
Похищение 3-месячного мальчика: что рассказала мать ребенка
Похищение 3-месячного мальчика: что рассказала мать ребенка
Кабина грузовика пробила забор и остановилась в гостиной дома
Кабина грузовика пробила забор и остановилась в гостиной дома
Под Киевом похитили 3-месячного мальчика
Под Киевом похитили 3-месячного мальчика
Более 10 часов искали пропавшего 2-летнего мальчика
Более 10 часов искали пропавшего 2-летнего мальчика
Видео
Все видео
Прыжок школьницы с окна школы: в полиции рассказали подробности
Прыжок школьницы с окна школы: в полиции рассказали подробности
С 4-го этажа столичной школы упала 7-классница
С 4-го этажа столичной школы упала 7-классница
Взрыв в центре Киева: назвали имя второго погибшего
Взрыв в центре Киева: назвали имя второго погибшего
Под Киевом попрощались с мотоблогером, которая погибла в аварии
Под Киевом попрощались с мотоблогером, которая погибла в аварии
Не доглядела: в ТРЦ ребенок упал со второго этажа
Не доглядела: в ТРЦ ребенок упал со второго этажа
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
2 Просмотров: 414
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5139
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7479
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1809
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1026
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
21 октября 2019
2 Просмотров: 1386
Мишко втомився
Коли настає безгрошів'я, я телефоную Мишкові. Це мій колишній однокурсник. Працює в ломбарді. Він завжди щодо грошей безвідмовний. Але цього разу ...
среда, 23 октября 2019 23:06

Произошло ужасное столкновение легковушек, есть погибшие

  Комментировать

  В результате аварии погибли 3 человека. Фото: Нацполиция
В результате аварии погибли 3 человека. Фото: Нацполиция

В Винницкой области произошло ужасное ДТП, в котором погибло три человека.

Авария произошла около 11.25 возле села Писаревка Ямпольского района. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Предварительно установлено, 52-летний водитель автомобиля "ВАЗ 21093", местный житель, выполняя маневр обгона, не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с Audi А6. За рулем иномарки находился 70-летний житель одного из сел района ", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Volkswagen перевернулся на крышу, пострадал ребенок

От полученных повреждений на месте происшествия погибли водители обоих транспортных средств и 27-летний пассажир "ВАЗа".

 

В Харькове суд удовлетворил ходатайство отчима виновницы резонансного ДТП Елена Зайцевой и вернул ему автомобиль Lexus. С внедорожника был снят арест.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Произошло ужасное столкновение легковушек, есть погибшие». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
октября

За год украли 4 немецких муниципальных велосипеда

В Европе признали Голодомор преступлением против человечности

Бюджет начали наполнять выручкой по продаже музейных ценностей за границу

Студенты добились отставки министра

Самое читаемое
Изысканные и экспрессивные: показали будни колоритных парижанок
Изысканные и экспрессивные: показали будни колоритных парижанок
28
 1 Просмотров: 49705
Первая леди Украины и императрица Японии - показали совместные фото
Первая леди Украины и императрица Японии - показали совместные фото
3
 Просмотров: 45980
Горбунов, Кароль и Барбир: как участники &quot;Танцев со звездами&quot; выглядели в детстве
Горбунов, Кароль и Барбир: как участники "Танцев со звездами" выглядели в детстве
12
 Просмотров: 26590
Львенок и листья: показали самую милую осеннюю фотосессию
Львенок и листья: показали самую милую осеннюю фотосессию
9
 Просмотров: 21323
Тина Кароль соблазнительно обнажила грудь на радость фанам
Тина Кароль соблазнительно обнажила грудь на радость фанам 2 Просмотров: 17964
Происшествия
В Амстердаме мужчина расстрелял директора и работника ресторана
В Амстердаме мужчина расстрелял директора и работника ресторана Просмотров: 288
Перерезал горло и выбросил: жуткие подробности похищения и убийства 44-летней киевлянки
Перерезал горло и выбросил: жуткие подробности похищения и убийства 44-летней киевлянки
3
 Просмотров: 1368
В Киеве извращенцы цеплялись к девочкам: обнародовали фоторобот одного из них
В Киеве извращенцы цеплялись к девочкам: обнародовали фоторобот одного из них Просмотров: 567
Прыжок школьницы с окна школы: в полиции рассказали подробности
Прыжок школьницы с окна школы: в полиции рассказали подробности
 Просмотров: 873
Похищение 3-месячного мальчика: что рассказала мать ребенка
Похищение 3-месячного мальчика: что рассказала мать ребенка
4
 Просмотров: 1017
Больше всего комментируют
6
"Стоит пятками на глине" - Крымскому мосту предрекают крах
5
Россияне вывезли Александра Шумкова в неизвестном направлении
5
Сивохо о "формуле Штайнмайера": Не вижу ничего страшного
3
Еще один "кварталовец" стал советником в СНБО
2
В ЕС назвали Богдана опасным и предупредили о диктатуре Зеленского
Голосов: 177
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua