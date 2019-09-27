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пятница, 27 сентября 2019 22:02

Произошла ужасная авария с участием 4 автомобилей, есть жертвы

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  В Полтавской области столкнулись 4 автомобиля. Фото: Нацполиция
В Полтавской области столкнулись 4 автомобиля. Фото: Нацполиция

На автодороге Онишки - Маяковка в Полтавской области столкнулись четыре автомобиля, есть жертвы.

Авария произошла около 13:00 27 сентября в Оржицком районе с участием автомобилей ВАЗ-2101, Hyundai, Opel Vectra и Opel Ascona. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"В результате столкновения водитель автомобиля ВАЗ, житель Оржицкого района, от полученных травм погиб на месте происшествия. Пассажирка автомобиля Hyundai, 1955 года, жительница Пирятина, с телесными повреждениями доставлена ​​в Оржицкую больницу", - говорится в сообщении.

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Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

 

В Киеве наблюдается повышенный уровень аварийности из-за осадков. С началом дождя служба 102 в столице получила более 200 сообщений о ДТП. Большинство из них - незначительные столкновения двух автомобилей.

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