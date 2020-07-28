Прохожие спасли 16-летнюю девушку от насильника-рецидивиста

В Сумах 35-летний насильник-рецидивист напал на 16-летнюю девушку. Ее спасли прохожие. Фото: exzk.ru

В Сумах мужчина напал на 16-летнюю девушку, которая возвращалась домой.

Крик несовершеннолетней услышали прохожие и оттащили злоумышленника от девушки, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Около 22:00 двое прохожих услышали женские крики. Бросились на помощь и увидели полуобнаженного мужчину, который напал на девушку. Прохожие оттащили злоумышленника жертвы, и тот убежал. А молодые люди сообщили обо всем увиденном в полицию", - говорится в сообщении.

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Полицейские, прибывшие на вызов, за 15 мин. разыскали нападавшего - тот прятался в кустах вблизи места происшествия.

Злоумышленником оказался 35-летний местный житель, ранее неоднократно судимый, в том числе и за изнасилование.

Мужчину задержали. Следователи открыли уголовное производство.

В Киеве на 16-летнюю девушку напал 19-летний ранее судимый житель области. Повалил на землю и пытался изнасиловать. Пострадавшую спас таксист, который услышал крики о помощи и задержал нападавшего.