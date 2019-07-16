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вторник, 16 июля 2019 14:24

Прохожие поймали 11-месячного мальчика, выпавшего из окна многоэтажки

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Прохожие поймали 11-месячного мальчика, выпавшего из окна многоэтажки
Юлия Рогак из Луцка на Волыни держит на руках 11-месячного сына. Он выпал из окна на 4 этаже. Его поймали прохожие. Фото - vo.suspilne.media

В Луцке на Волыни посреди дня 11-месячный мальчик сорвался из окна 4 -го этажа.

Ребенок вылез в окно и ухватился за веревку для белья. От падения на землю ребенка спасли прохожие, сообщает "Волынь UA".

"Двое мужчин услышали крик соседки, которая кормила котов. Один стал на крышу, а другой лег, и ребенок сразу упал на них", - рассказала мать мальчика Юлия Рогак.

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Добавила, что мыла в тот момент посуду и только на минутку оставила ребенка без внимания.

Семья, по свидетельству соседей, обеспеченная и благополучная. Несмотря на это полиция открыла производство по статье злостного невыполнения родительских обязанностей.

Мальчик сейчас в больнице. Он в шоковом состоянии. Имеет многочисленные синяки, ушибы грудной клетки и брюшной полости.

Воспитательница винницкого детского сада "Теремок" Людмила Цопа поймала 2-летнего ребенка, выпавшего из окна 2-го этажа. Расстояние до земли 7 м. Под стеной вокруг дома - заасфальтирована дорожка. В 3 м от нее стояла воспитательница.

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