Прохожие нашли маленького мальчика: фото

В Киеве прохожие нашли маленького мальчика, который потерялся. Фото - facebook.com/KyivOperativ

В понедельник, 10 июня, в Киеве в районе Позняки обнаружили маленького мальчика, который потерялся.

Ребенок был найден на улице Ревуцкого, 29А. Позже его передали сотрудникам полиции, сообщает "Киев Оперативный".

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"Пытались найти кого-то на месте, но безуспешно. Был передан полиции, они сказали, что отвезут его в ближайшее отделение детской больницы", - говорится в сообщении.

Родителей ребенка разыскивают.

В Кривом Роге ночью на улице нашли 5-летнюю девочку. Ребенок один бродил по городу. Выяснилось, что девочка живет в этом районе вместе со своим отцом. Он утром исчез в неизвестном направлении.