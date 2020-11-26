Прочесывают парки и заброшенные здания: разыскивают пропавшего 22-летнего мужчину

Фото: hr.npu.gov.ua

В Херсонской области разыскивают 22-летнего Дмитрия Капустина.

20 ноября в 17:00 он ушел с места жительства и до настоящего времени не вернулся. Последний раз пропавшего видели в Шевченковском парке ночью 21 ноября, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Полицейские продолжают поиски пропавшего: устанавливают возможных свидетелей, просматривают камеры видеонаблюдения, прочесывают парки, заброшенные здания, теплотрассы и люки. В поисках также задействованы кинологи со служебными собаками и волонтеры", - сказано в сообщении.

Всех, кому что-либо известно о Дмитрии Капустине, просят обращаться по телефонам: 102, 0(95) 278 71 82, (0552) 22 35 67, (0552) 22 98 87.

Полицейские нашли 22-летнюю Надежду Онис, которая исчезла 23 ноября вместе с двумя детьми - 3-летним Максимом и Софией, 6 месяцев. Она была в Волынской области.