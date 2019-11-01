Пробка на столичном проспекте: от удара перевернулся внедорожник

1 ноября на проспекте Николая Бажана в Киеве столкнулись Chevrolet и Land Rover.

Последний в результате удара перевернулся на крышу, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Автор: facebook.com/kyivpatrol На просп. Николая Бажана в Киеве столкнулись Chevrolet и Land Rover. Последний в результате удара перевернулся на крышу

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"По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet не придерживался безопасной скорости движения и безопасной дистанции. Как следствие - столкнулся с Land Rover. От силы удара последний перевернулся на крышу. К счастью, в этой дорожной аварии никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/kyivpatrol На водителя-нарушителя составили протокол

Инспекторы составили на 33-летнего водителя протокол за нарушение правил дорожного движения.

В Киеве возле парка "Муромец" на Северном мосту столкнулись 4 машины. В результате аварии на мосту образовалась пробка в несколько километров.